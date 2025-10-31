Verona Inter Chivu si prepara per la sfida contro i butei! L’idea è quella di un cambio per reparto
di Dario Bartolucci Verona Inter, Chivu pensa a diversi cambi da attuare in vista della prossima sfida di Serie A contro i gialloblù: le ultime sulla prossima sfida. A meno di due giorni dalla sfida del Bentegodi contro l’ Hellas Verona, iniziano a delinearsi le scelte di formazione di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno è orientato a introdurre almeno un cambio per reparto, con l’obiettivo di gestire le energie in vista dei prossimi impegni, tra campionato e Champions League. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Stefan de Vrij, pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della linea arretrata dopo il turno di riposo contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
