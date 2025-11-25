Inter News 24 dei nerazzurri per domani. L’Inter è pronta a scendere in campo nella notte di Madrid con un obiettivo chiaro: cancellare immediatamente le scorie della sconfitta nel derby e riprendere la marcia in Europa. Domani sera, allo stadio Metropolitano, i nerazzurri sfideranno l’Atletico Madrid guidato dall’ex Diego Simeone nella quinta giornata della League Phase della Champions League. Il tecnico Cristian Chivu pretende una reazione di carattere dai suoi ragazzi dopo il KO contro il Milan; l’obiettivo è strappare punti pesanti per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla “top 8”, piazzamento che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale evitando le insidie degli spareggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, Chivu prepara un cambio per reparto rispetto al derby: le ultime sulla formazione