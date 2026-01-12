Inter-Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Tanti gol per i nerazzurri
L'Inter affronta il Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:45, in una sfida valida per la stagione in corso. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di segnare molti gol. Dopo il pareggio contro il Napoli, i nerazzurri cercano continuità e vittorie per consolidare la posizione in classifica.
L’Inter è ancora in vetta dopo lo scontro diretto col Napoli ma sicuramente ha forte rammarico per non esser andata oltre il pari. I nerazzurri si sono mantenuti a +3 sulla prima inseguitrice che è al momento il Milan, eppure la sensazione è quella di un’occasione di fuga mancata. I nerazzurri ora ospitano il Lecce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Inter-Lecce, tutte le info sulla partita di domani - Mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 20:45, il Lecce scenderà in campo contro l'Inter allo stadio San Siro, in una insidiosa trasferta infrasettimanale. pianetalecce.it
Pronostico Inter vs Lecce – 14 Gennaio 2026 - Martedì 14 Gennaio 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza farà da cornice alla sfida di Serie A tra Inter e Lecce. news-sports.it
Inter-Lecce pronostico e quote: la chicca sul match - I bookmaker concordano con il nostro pronostico su Inter Lecce, in cui prevediamo una gara con numerose reti. calciomercato.com
Previsto un ampio turnover da parte di #Chivu per il recupero della sedicesima giornata contro il Lecce a San Siro, con il mister nerazzurro che perde Calhanoglu in cabina di regia per infortunio Vi convince questo undici #passioneinter #inter #amala - facebook.com facebook
