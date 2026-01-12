L'Inter affronta il Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:45, in una sfida valida per la stagione in corso. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di segnare molti gol. Dopo il pareggio contro il Napoli, i nerazzurri cercano continuità e vittorie per consolidare la posizione in classifica.

L’Inter è ancora in vetta dopo lo scontro diretto col Napoli ma sicuramente ha forte rammarico per non esser andata oltre il pari. I nerazzurri si sono mantenuti a +3 sulla prima inseguitrice che è al momento il Milan, eppure la sensazione è quella di un’occasione di fuga mancata. I nerazzurri ora ospitano il Lecce . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Lecce (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol per i nerazzurri

