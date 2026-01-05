Parma-Inter mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nerazzurri favoriti al Tardini

Il match tra Parma e Inter, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Tardini, si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. Con le ultime prestazioni, i nerazzurri sono favoriti, grazie alla serie positiva che li ha portati in testa alla classifica. Di seguito, analizziamo formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato e di grande interesse.

L'Inter ha ormai definitivamente ingranato e nel weekend col Bologna ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A, mantenendo il comando della classifica. Il Biscione chiude ora il girone d'andata (anche se deve recuperare la sfida col Lecce) facendo visita al Parma al Tardini. La squadra allenata da Cristian Chivu segna a raffica con . Matchday Serie A, 19ª giornata Parma-INTER DAZN, Sky Sport 20:45 Affaticamento all'adduttore Davide #Frattesi salterà Parma-Inter di domani

