Inter-Lecce mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Inter e Lecce si affrontano mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:45. In questa occasione, analizzeremo le formazioni probabili, le quote e i pronostici del match. L’Inter, attualmente in testa alla classifica, arriva dopo un pareggio nel confronto diretto con il Napoli, che ha lasciato alcune considerazioni sulla propria performance. Ecco tutte le informazioni utili per seguire e comprendere l’incontro.

L'Inter è ancora in vetta dopo lo scontro diretto col Napoli ma sicuramente ha forte rammarico per non esser andata oltre il pari. I nerazzurri si sono mantenuti a +3 sulla prima inseguitrice che è al momento il Milan, eppure la sensazione è quella di un'occasione di fuga mancata. I nerazzurri ora ospitano il Lecce. Pronostico Inter vs Lecce – 14 Gennaio 2026 - Martedì 14 Gennaio 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza farà da cornice alla sfida di Serie A tra Inter e Lecce.

Qui #Lecce - Terapie per #Camarda, domani la rifinitura pre- #Inter. Poi la squadra si tratterrà a Novarello x.com

Convocazione Trasferta Serie A. Inter - Lecce Mercoledì 14 Gennaio 2026 ore 20.45 Raccomandiamo a tutti i partecipanti: MASSIMA PUNTUALITÀ Posti disponibili, non sarà effettuato il buffet. Ci vediamo Mercoledì Forza Inter #interclubmogliano - facebook.com facebook

