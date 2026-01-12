Inter chiuso il capitolo Dodô | nessuna trattativa

Nelle ultime ore, è stata confermata la chiusura della trattativa tra Inter e Dodò. La società ha smentito ufficialmente ogni discussione o accordo in corso, chiudendo definitivamente il capitolo relativo al trasferimento. La notizia mette fine alle speculazioni di mercato, offrendo chiarezza sulla situazione attuale del calciatore e sulle strategie future del club nerazzurro.

Nelle ultime ore è arrivata una smentita netta che spegne definitivamente le voci di mercato: l’operazione per Dodò non si farà. I contatti non sono mai entrati nella fase operativa. La Fiorentina attendeva un segnale concreto, una chiamata che non è mai arrivata. Il motivo è strutturale: il club viola avrebbe preso in considerazione solo una cessione a titolo definitivo, mentre l’ Inter non è mai andata oltre l’ipotesi del prestito. La distanza tra le parti è rimasta invariata e non è mai stata colmata. A confermare lo scenario è Fabrizio Romano, che ha chiarito come le condizioni per l’affare non siano mai esistite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

