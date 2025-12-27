Khephren Thuram Inter capitolo chiuso Il francese giura amore alla Juve

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Khephren Thuram Inter, niente da fare. L’operazione non andrà in porto. Il centrocampista francese ha giurato amore alla Juventus. In un’intervista esclusiva rilasciata a Dazn e ripresa da Tuttosport, Khéphren Thuram, il dinamico centrocampista francese dotato di grande forza fisica e visione di gioco, ha giurato amore eterno alla Vecchia Signora. Il giovane talento ha esaltato la cultura del lavoro dei bianconeri, definendoli il miglior club in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Secondo Thuram, indossare questa maglia richiede un’immersione totale: «Bisogna mangiare e dormire da Juve». 🔗 Leggi su Internews24.com

khephren thuram inter capitolo chiuso il francese giura amore alla juve

© Internews24.com - Khephren Thuram Inter, capitolo chiuso. Il francese giura amore alla Juve

