khephren thuram inter capitolo chiuso il francese giura amore alla juve

Inter News 24 Khephren Thuram Inter, niente da fare. L’operazione non andrà in porto. Il centrocampista francese ha giurato amore alla Juventus. In un’intervista esclusiva rilasciata a Dazn e ripresa da Tuttosport, Khéphren Thuram, il dinamico centrocampista francese dotato di grande forza fisica e visione di gioco, ha giurato amore eterno alla Vecchia Signora. Il giovane talento ha esaltato la cultura del lavoro dei bianconeri, definendoli il miglior club in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Secondo Thuram, indossare questa maglia richiede un’immersione totale: «Bisogna mangiare e dormire da Juve». 🔗 Leggi su Internews24.com
