Ultimissime Inter LIVE | ecco il budget per il mercato invernale Capitolo Dodò | sono due le carte da giocare

Ecco le ultime notizie in tempo reale sull'Inter. Oggi si discutono i dettagli del budget per il mercato invernale e le strategie relative a Dodò, con due possibili opzioni da valutare. Rimanete aggiornati con le notizie più recenti sulla squadra nerazzurra, per avere una panoramica chiara e completa sulle novità in casa Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 7 GENNAIO. Mercato Inter, Dodò è il primo nome della lista: i nerazzurri hanno due carte da giocare con la Fiorentina. Ecco quali. Mercato Inter, per arrivare all’esterno brasiliano, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche Mercato Inter, Tuttosport rivela il budget a disposizione dei nerazzurri: ecco la cifra! E nel caso uscisse qualcuno. 🔗 Leggi su Internews24.com

