Infrastrutture | Pd ' Meloni commissaria Salvini'

L'articolo analizza la recente notizia riguardante la nomina di un commissario speciale ai lavori pubblici, evidenziando le criticità legate ai ritardi nelle infrastrutture italiane. La discussione si inserisce nel contesto politico attuale, evidenziando le sfide amministrative e le implicazioni per lo sviluppo del settore.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'indiscrezione riportata oggi da Repubblica sul cosiddetto 'super commissario' ai lavori pubblici mette in luce un problema politico e amministrativo evidente: i gravi ritardi delle opere pubbliche che la propaganda del Governo non può più nascondere. Dopo aver moltiplicato strutture straordinarie, il governo sceglie ora di cambiare rotta e concentrare tutto su un'unica figura, ammettendo di fatto il proprio fallimento fino a oggi. I cantieri restano fermi, le percentuali di avanzamento sono minime e i territori continuano a pagare il prezzo di decisioni prese lontano dai problemi reali": è quanto dichiara una nota congiunta i deputati Pd Marco Simiani e Andrea Casu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

