Infortunio Di Gennaro intervento chirurgico alla mano riuscito | il comunicato dell’Inter sui tempi di recupero
Inter News 24 Infortunio Di Gennaro, intervento chirurgico alla mano riuscito: il comunicato dell’Inter e tempi di recupero per il portiere. L’esito positivo dell’intervento chirurgico è un’ottima notizia per il portiere classe ’93 e per tutto il club. Pur non avendo fornito indicazioni precise sui tempi di recupero, il comunicato dei nerazzurri ha delineato il programma che attende il giocatore nelle prossime settimane. Dopo la fase operatoria, Di Gennaro osserverà un periodo di riposo, concordato in stretta collaborazione con lo staff medico. Successivamente, inizierà la fase riabilitativa finalizzata al pieno recupero della funzionalità del polso destro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inter, sarà il giovane gigante lituano il sostituto di Di Gennaro? L’infortunio del terzo portiere dell’Inter, Raffaele Di Gennaro, ha spalancato le porte della Prima Squadra a Henrikas Adomavicius, portiere lituano classe 2009. Alto quasi due metri, Adomavicius st - facebook.com Vai su Facebook
#DiGennaro non ha dubbi sull’infortunio di #Bremer ? Ecco cosa ha detto - X Vai su X
Fiorentina, lesione del legamento crociato anteriore per Lamptey - Esordio da titolare in campionato amaro per Tariq Lamptey: lesione del legamento crociato anteriore per il giocatore della Fiorentina. Si legge su gianlucadimarzio.com
Liverpool, per Leoni rottura del legamento crociato anteriore sinistro - Un esordio con il Liverpool da dimenticare per Giovanni Leoni, nonostante un'ottima prestazione per 78 minuti contro il Southampton in Carabao Cup. Segnala sport.sky.it
Del Horno opta per l'operazione - Il terzino sinistro del Valencia si sottoporrà ad un intervento chirurgico per curare l'infortunio al polpaccio che lo ha escluso dalla Coppa del Mondo FIFA. Lo riporta it.uefa.com