Inter News 24 Infortunio Di Gennaro, intervento chirurgico alla mano riuscito: il comunicato dell’Inter e tempi di recupero per il portiere. L’esito positivo dell’intervento chirurgico è un’ottima notizia per il portiere classe ’93 e per tutto il club. Pur non avendo fornito indicazioni precise sui tempi di recupero, il comunicato dei nerazzurri ha delineato il programma che attende il giocatore nelle prossime settimane. Dopo la fase operatoria, Di Gennaro osserverà un periodo di riposo, concordato in stretta collaborazione con lo staff medico. Successivamente, inizierà la fase riabilitativa finalizzata al pieno recupero della funzionalità del polso destro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Di Gennaro, intervento chirurgico alla mano riuscito: il comunicato dell’Inter sui tempi di recupero