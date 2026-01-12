Infortunio sul lavoro a Modena | netturbino travolto dal camion dei rifiuti

Un infortunio sul lavoro si è verificato a Modena, dove un netturbino è stato travolto dal camion dei rifiuti mentre svolgeva le sue mansioni. L’incidente è avvenuto il 12 gennaio 2026, e il lavoratore è rimasto accidentalmente intrappolato sotto il mezzo. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute e sulle cause dell’accaduto.

Modena, 12 gennaio 2026 – Stava raccogliendo i rifiuti quando, per qualche motivo, il camion lo ha travolto e lui è rimasto incastrato sotto al pesante mezzo. E' il grave infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operatore ecologico durante il suo turno, questa notte intorno alle 2 in strada Morane, a Modena. I colleghi hanno subito dato l'allarme e si sono precipitati i vigli del fuoco: utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche i pompieri hanno sollevato le parti meccaniche del mezzo e creato lo spazio necessario all'estrazione del lavoratore. Una volta liberato, l'operatore è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118 arrivato con l'ambulanza.

