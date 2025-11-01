Infortunio Douglas Luiz il centrocampista in prestito al Nottingham Forest si ferma ancora A rischio l’obbligo di riscatto? Ecco le sue condizioni
di Nicolò Corradino Infortunio Douglas Luiz, nuovo stop per il brasiliano: problema al bicipite femorale, il suo riscatto da parte del Forest si complica. Piove sul bagnato in casa Nottingham Forest, e la notizia che arriva dall’Inghilterra non fa sorridere nemmeno la Juventus. Si ferma di nuovo Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, che era tornato titolare da poco dopo un precedente stop forzato, è stato costretto ad arrendersi ancora una volta durante il match di Premier League tra il suo Nottingham Forest e il Manchester United. Un nuovo infortunio che mette in apprensione entrambi i club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
