Infortunio Thuram si ferma il centrocampista bianconero | si valuterà se sottoporlo a esami Le sue condizioni e cosa filtra in vista della Cremonese
Infortunio Thuram, si ferma il centrocampista bianconero: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida contro la Cremonese. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è pronta a iniziare, ma il nuovo tecnico deve subito fare i conti con un punto interrogativo che complica le sue prime scelte. L’esonero di Igor Tudor è arrivato, e la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese (ottenuta dal traghettatore Brambilla) ha ridato morale, ma l’infermeria resta un problema. L’allarme, come riporta La Gazzetta dello Sport, riguarda Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, che sarebbe dovuto partire titolare nella sfida di ieri sera contro l’Udinese, è stato fermato all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Juventus, infortunio per Thuram: quando torna in campo Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Infortunio Thuram L'idea di Chivu - X Vai su X
Infortunio Thuram, buone notizie in casa Inter: il francese ha messo nel mirino quella partita per il rientro. Le ultime - Il francese si prepara ad essere a disposizione di Chivu Arrivano finalmente segnali positivi dall’inferm ... Come scrive calcionews24.com
FLASH | Juventus, che tegola per Brambilla: si ferma Thuram! - Brutte notizie in casa Juventus a poche ore dalla sfida contro l'Udinese, valida per la 9^ giornata del ... Scrive fantamaster.it
Infortunio Thuram, il verdetto per Inter-Fiorentina: preoccupa Mkhitaryan - Infortunati Thuram – Ieri si è fermata a 7 la striscia di vittorie consecutive, tra campionato e Champions League, dell’ Inter di Cristian Chivu, caduta a Napoli per 3- Come scrive fantamaster.it