Infortunio Thuram si ferma il centrocampista bianconero | si valuterà se sottoporlo a esami Le sue condizioni e cosa filtra in vista della Cremonese

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Thuram, si ferma il centrocampista bianconero: tutti gli aggiornamenti in vista della sfida contro la Cremonese. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è pronta a iniziare, ma il nuovo tecnico deve subito fare i conti con un punto interrogativo che complica le sue prime scelte. L’esonero di Igor Tudor è arrivato, e la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese (ottenuta dal traghettatore Brambilla) ha ridato morale, ma l’infermeria resta un problema. L’allarme, come riporta La Gazzetta dello Sport, riguarda Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, che sarebbe dovuto partire titolare nella sfida di ieri sera contro l’Udinese, è stato fermato all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

