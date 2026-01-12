influenza k muore a catania un uomo di 54 anni ricoverato al policlinico

Un uomo di 54 anni, residente a Catania, è deceduto giovedì scorso nel Policlinico della città a causa di un’infezione da influenza K. Ricoverato da due giorni per una grave insufficienza respiratoria, l’episodio evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le complicanze influenzali, soprattutto in soggetti con condizioni di salute precarie. La notizia sottolinea la necessità di precauzioni e controlli tempestivi in presenza di sintomi influenzali gravi.

Un catanese di 54 anni è morto giovedì scorso nel Policlinico a Catania per l’influenza K. L'uomo era ricoverato da due giorni per una grave insufficienza respiratoria. Il paziente, insieme ad altre due persone, era sottoposto alla respirazione extracorporea Ecmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Variante K e virus, l'allerta polmoniti e la proposta di Iacobello: Mascherine nel periodo dell'influenza; Kolpiti dall'influenza: più di 400 siciliani in attesa negli ospedali; Influenza, boom di contagi anche in Sicilia. Gli esperti: Quando allarmarsi.

