Influenza K muore a Catania un uomo di 54 anni ricoverato al Policlinico
Un uomo di 54 anni, residente a Catania, è deceduto giovedì scorso nel Policlinico della città a causa di un’infezione da influenza K. Ricoverato da due giorni per una grave insufficienza respiratoria, l’episodio evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le complicanze influenzali, soprattutto in soggetti con condizioni di salute precarie. La notizia sottolinea la necessità di precauzioni e controlli tempestivi in presenza di sintomi influenzali gravi.
