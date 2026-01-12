Influenza K paziente muore al Policlinico di Catania | aveva 54 anni era ricoverato da due giorni

Un paziente di 54 anni è deceduto il 8 gennaio 2026 al Policlinico di Catania a causa di complicazioni legate all'influenza K. L'uomo, ricoverato da due giorni per insufficienza respiratoria, ha perso la vita nonostante le cure. La notizia sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le condizioni di salute durante l’epidemia.

