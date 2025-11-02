Uomo di 54 anni morto schiacciato dal trattore

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 54 anni è morto nelle campagne di Leporano, in provincia di Taranto, è morto dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

