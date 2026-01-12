L’indagine sul capo della Fed Powell | È una vendetta di Trump L’ira degli ex presidenti della banca | Tentativo di minarne l’indipendenza

Da open.online 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura statunitense ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’indagine si concentra su presunti comportamenti correlati alle recenti decisioni della banca centrale. Questa iniziativa ha suscitato reazioni tra gli ex presidenti della Fed, che vedono nelle accuse un tentativo di minarne l’indipendenza. La situazione evidenzia le delicate dinamiche tra politica e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti.

La procura statunitense del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Sotto accusa per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Fed. Powell ha dichiarato che la settimana scorsa la Fed ha ricevuto citazioni in giudizio da parte della procura e una minaccia di incriminazione penale da parte del Dipartimento di Giustizia in relazione alla sua testimonianza al Congresso la scorsa estate sulla ristrutturazione. E ha affermato che l’azione legale era un pretesto per limitare l’indipendenza della Fed nel fissare i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: L’indagine sul capo della Fed Powell: «È una vendetta di Trump»

Leggi anche: Tutti gli ex presidenti della Fed si schierano con Powell: “Senza precedenti gli attacchi giudiziari per minare l’indipendenza della banca centrale”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il caso Powell travolge la Fed: indagine penale e tensioni con Trump - Il Dipartimento di Giustizia indaga su Jerome Powell per la testimonianza al Senato. panorama.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.