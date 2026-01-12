L’indagine sul capo della Fed Powell | È una vendetta di Trump L’ira degli ex presidenti della banca | Tentativo di minarne l’indipendenza

La procura statunitense ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’indagine si concentra su presunti comportamenti correlati alle recenti decisioni della banca centrale. Questa iniziativa ha suscitato reazioni tra gli ex presidenti della Fed, che vedono nelle accuse un tentativo di minarne l’indipendenza. La situazione evidenzia le delicate dinamiche tra politica e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti.

La procura statunitense del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Sotto accusa per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Fed. Powell ha dichiarato che la settimana scorsa la Fed ha ricevuto citazioni in giudizio da parte della procura e una minaccia di incriminazione penale da parte del Dipartimento di Giustizia in relazione alla sua testimonianza al Congresso la scorsa estate sulla ristrutturazione. E ha affermato che l’azione legale era un pretesto per limitare l’indipendenza della Fed nel fissare i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Open.online

