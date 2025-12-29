Scontro tra due furgoni sull'A1 | autostrada bloccata code verso Roma e Napoli
Un incidente tra due furgoni si è verificato sull’autostrada A1, tra Ferentino e Ceprano. La collisione ha provocato il blocco del traffico e la formazione di lunghe code sia verso Roma che Napoli. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, compreso un elicottero sanitario. La circolazione è al momento rallentata, con conseguenti disagi per gli automobilisti in entrambe le direzioni.
Incidente tra due furgoni sull’A1 tra Ferentino e Ceprano: traffico bloccato, elisoccorso in azione e chilometri di coda in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
