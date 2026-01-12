Ex Ilva Taranto operaio cade dall’alto e muore durante controllo

Un operaio è deceduto questa mattina presso il reparto acciaieria 2 dell'ex Ilva di Taranto, durante un controllo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause. La notizia sottolinea l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e monitorate costantemente nelle aziende industriali.

(Adnkronos) – Un operaio, dipendente diretto, è morto questa mattina nel reparto acciaieria 2 della ex Ilva di Taranto. Sarebbe precipitato dall'alto, dal 5° al 4° piano, durante un controllo. Dopo la tragedia, è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero” Leggi anche: Ex Ilva, muore operaio a Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ex Ilva, il decreto bluff con gli impianti fermi; L’Ilva e la mappa operaia, non c'è solo il Tarantino: ecco la distribuzione dei lavoratori; Ex Ilva, tre batterie verso lo stop per i lavori. La rabbia dei sindacati; Billy e Nina, cani di quartiere uccisi a fucilate: Crudeltà senza parole. Applicare pena massima. Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero” - Claudio Salamida è caduto dal quinto al quarto piano dell'acciaieria 2. ilfattoquotidiano.it

Muore un operaio all’ex Ilva di Taranto, sciopero di 24 ore nella fabbrica - Genova – Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, è morto questa mattina dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto: lo si ... ilsecoloxix.it

Ex Ilva, muore operaio a Taranto. I sindacati proclamano sciopero immediato - Fim, Fiom, e Uilm dichiarano "da subito" 24 ore di astensione dal lavoro da subito. lapresse.it

Ex Ilva di Taranto, tragedia nell'acciaieria: precipita e muore un operaio x.com

Taranto, fondi ex Ilva spesi per il Natale: Battista critica il Comune - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.