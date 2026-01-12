Incidente in autostrada | 3 km di coda fino in tangenziale

Lunedì 12 gennaio, poco dopo le 7, si è verificato un incidente sulla A4, all'altezza di Milano Certosa, in direzione di Cormano. La situazione ha causato circa 3 km di coda, estendendosi fino alla tangenziale. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni del traffico per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.

Un lunedì mattina di code e di incidenti. Poco dopo le 7 di lunedì 12 gennaio c'è stato un incidente stradale in A4 all'altezza di Milano Certosa nel tratto compreso in direzione di Cormano. Come riferisce MilanoToday nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Incidente in autostrada: 3 km di coda fino in tangenziale - Poco dopo le 7 di lunedì 12 gennaio c'è stato un incidente stradale in A4 all'altezza di Milano Certosa nel tratto compreso in direzione di Cormano.

