Incidente in tangenziale si ribalta auto in galleria | un ferito e coda di 4 km
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato ricoverato in ospedale in codice rosso – ma non è in pericolo di vita – l’uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla tangenziale di Napoli nelle prime ore del pomeriggio. A causa di un improvviso rallentamento, la sua auto si è ribaltata all’ingresso della galleria Capodimonte est della tangenziale, in direzione Fuorigrotta, poco dopo il km 16. Prima di ribaltarsi, l’uomo ha tentato di evitare l’auto che lo precedeva andando a tamponare quella che era al suo fianco. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso della tangenziale. E’ in corso la rimozione del mezzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
