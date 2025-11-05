Processo inchiesta Mercurio su mafia e politica chiesti 185 anni per 17 imputati

Quasi centottantacinque anni per 17 imputati, con pene comprese tra due e 20 anni di reclusione: è la richiesta del pubblico ministero di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra, nel processo che si celebra col rito abbreviato, davanti al giudice dell'udienza preliminare Fabio Di Giacomo Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

