Processo inchiesta Mercurio su mafia e politica chiesti 185 anni per 17 imputati

Quasi centottantacinque anni per 17 imputati, con pene comprese tra due e 20 anni di reclusione: è la richiesta del pubblico ministero di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra, nel processo che si celebra col rito abbreviato, davanti al giudice dell'udienza preliminare Fabio Di Giacomo Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OPI Torino si costituirà parte civile nel processo ASL TO4: tutela e verità per pazienti e infermieri: L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino annuncia la costituzione di parte civile nell’inchiesta sull’Ospedale di Settimo: silenzio stampa, fiducia nella m - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni e mafia, la pm: «Processare Castiglione» - L'autonomista avrebbe siglato un patto con i Santapaola per assicurarsi lo scranno all'Ars ... Si legge su lasicilia.it

Mafia e politica a Catania, chiesti 185 anni per 17 imputati - Quasi centottantacinque anni per 17 imputati, con pene comprese tra due e 20 anni di reclusione: è la richiesta del pm di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra, nel processo che si celebra col rito abb ... Si legge su msn.com

Minacce dalla mafia cinese e gli interpreti spariscono. Il processo ai boss si blocca - Interi passaggi di telefonate saltati e messi da parte, ritenuti “irrilevanti” dall’interprete. Come scrive ilmessaggero.it