Lavoro Ferraro FdI | I fondi europei opportunità per le nostre imprese

Tempo di lettura: < 1 minuto “È arrivato il momento di cambiare rotta: basta assistenzialismo, serve promuovere il lavoro vero e produttivo. L’idea del reddito di promozione, come ha già avuto modo di argomentare a più riprese il nostro candidato presidente Edmondo Edmondo Cirielli, rappresenta una svolta del buon senso. Non un sussidio fine a sé stesso, ma uno strumento innovativo per stimolare le persone a immettersi nel mondo del lavoro”. A dichiararlo in una nota è il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania Mario Ferraro   “Troppo spesso Bruxelles invia risorse che restano inutilizzate e con il reddito di promozione i fondi diventeranno opportunità concrete per i nostri giovani e le imprese sannite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

