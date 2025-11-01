Lavoro Ferraro FdI | I fondi europei opportunità per le nostre imprese
Tempo di lettura: < 1 minuto “È arrivato il momento di cambiare rotta: basta assistenzialismo, serve promuovere il lavoro vero e produttivo. L’idea del reddito di promozione, come ha già avuto modo di argomentare a più riprese il nostro candidato presidente Edmondo Edmondo Cirielli, rappresenta una svolta del buon senso. Non un sussidio fine a sé stesso, ma uno strumento innovativo per stimolare le persone a immettersi nel mondo del lavoro”. A dichiararlo in una nota è il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania Mario Ferraro “Troppo spesso Bruxelles invia risorse che restano inutilizzate e con il reddito di promozione i fondi diventeranno opportunità concrete per i nostri giovani e le imprese sannite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono le vostre parole a dare un senso al nostro lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Forestali, Clemente e Ferraro (FdI): “Settore dimenticato da anni, con Cirielli la Campania tornerà a rispettare chi lavora” - “Da quanto si apprende da notizie di stampa, i lavoratori delle Comunità Montane della provincia di Benevento e di molte altre aree della Campania hanno denunciato ancora una volta i gravi ritardi del ... Segnala ntr24.tv
Ferraro (FdI): “Spopolamento giovanile nel Sannio, servono azioni concrete” - Mario Ferraro (FdI) denuncia il calo demografico nel Sannio e propone azioni per contrastare lo spopolamento giovanile. Secondo msn.com
Manovra, corsa agli emendamenti: affitti al 23% e più fondi alle forze dell’ordine - Tra le richieste anche la detrazione al 19% per i libri di scuola ... Secondo repubblica.it