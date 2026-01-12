Incendio Torre dei Moro la procura chiede otto anni per il rappresentante della società che fabbricò i pannelli

La procura di Milano ha chiesto pene tra i tre anni e sei mesi e gli otto anni di reclusione per il rappresentante della società responsabile della produzione dei pannelli coinvolti nell'incendio della Torre dei Moro, avvenuto il 29 agosto 2021. Il processo si concentra sulle responsabilità legate alla sicurezza e alla conformità dei materiali utilizzati nell'edificio.

Vanno da tre anni e sei mesi a otto anni di carcere le condanne chieste dalla pm di Milano, Marina Petruzzella, nel processo per l'incendio della Torre dei Moro che divampò il 29 agosto 2021. Sono 12 gli imputati per disastro colposo in relazione al rogo che devastò l'edificio di via Antonini a.

Nuovo punto della situazione sul caso dell'incendio al Grattacielo. Ho appena firmato l'ordinanza di inagibilità della Torre B. In queste ore stiamo andando avanti con le operazioni di bonifica degli appartamenti interessati. Sono circa 60 quelli coinvolti; per una - facebook.com facebook

Allarme per un incendio divampato all'alba dell’11 gennaio nella 'Torre B' di via Felisatti. Il rogo ha interessato il piano interrato e si sarebbe sviluppato dal vano contatori, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'ari x.com

