Incendio alla Torre dei Moro | condomini risarciti dall’azienda spagnola dei pannelli andati in fiamme

Dopo l'incendio del 29 agosto 2021 alla Torre dei Moro di Milano, gli inquilini e i condomini sono stati risarciti dall’azienda spagnola produttrice dei pannelli coinvolti. L’accordo transattivo, raggiunto fuori dal processo, ha permesso di definire la vicenda senza ulteriori controversie, garantendo un risarcimento ai residenti di un grattacielo che si è trasformato in una

Milano – Sono stati risarciti, con un accordo transattivo fuori dal processo, gli inquilini e i condomini della Torre dei Moro di Milano, grattacielo di 18 piani che prese fuoco, il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia" ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti erano ancora fuori per le vacanze. Bandera Torre dei moro - Milano - Milano - Milano Grosso Incendio al grattacelo in via Antonini (Milano - 2021-08-29, Maurizio Maule) torre moro la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate Arrivano i riscarcimenti con un accordo extragiudiziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Torre dei Moro: condomini risarciti dall’azienda spagnola dei pannelli andati in fiamme

Incendio in un’abitazione di Torre Faro a Messina. Fortunatamente illese mamma e figlia che, nel momento in cui è scoppiato l’incendio, sono immediatamente scappate in strada a chiamare i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri... - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano nel 2021, arrivano risarcimenti ai condomini - Sono stati risarciti, con un accordo transattivo fuori dal processo, gli inquilini e i condomini della Torre dei Moro di Milano, grattacielo di 18 piani che prese fuoco, il 29 agosto del 2021, trasfor ... Lo riporta ansa.it

Milano: incendio Torre dei Moro, residenti non pagheranno Imu - I residenti nei condomini della Torre dei Moro, in via Antonini, andata distrutta a causa di un incendio il 29 agosto 2021, non pagheranno l'Imu. Riporta iltempo.it

VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano)

Video VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano) Video VVF vs. INCENDIO di Torre dei Moro (Milano)