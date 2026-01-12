Incendio impressionante tra boschi e laghetti di Colbricon forse è stata una sigaretta

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nei boschi e nei laghetti di Colbricon, a San Martino di Castrozza. L’origine dell’incendio potrebbe essere stata una sigaretta abbandonata, un gesto che ha causato un vasto rogo nei pressi della zona. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità, mentre le operazioni di spegnimento sono state coordinate per contenere i danni all’ambiente.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.