Incendio impressionante tra boschi e laghetti di Colbricon forse è stata una sigaretta
Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nei boschi e nei laghetti di Colbricon, a San Martino di Castrozza. L’origine dell’incendio potrebbe essere stata una sigaretta abbandonata, un gesto che ha causato un vasto rogo nei pressi della zona. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità, mentre le operazioni di spegnimento sono state coordinate per contenere i danni all’ambiente.
Un semplice mozzicone di sigaretta, quanto bastava però per scatenare un autentico inferno: una delle ipotesi più accreditate in merito al grosso incendio che ieri pomeriggio, domenica 11 gennaio, ha lambito intorno alle 16 la zona dei boschi di San Martino di Castrozza, dei laghetti di Colbricon. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
