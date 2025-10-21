Foliage Madonie | piano Zucchi tra daini boschi e laghetti
Il sentiero da Piano Zucchi, nel cuore delle Madonie, fino al laghetto mandria del conte è un percorso che offre una straordinaria varietà di paesaggi in un’esplosione di colori tipica dell'autunno grazie alla presenza di numerose specie vegetali tra cui molte faggete. Nascosto nel cuore delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
