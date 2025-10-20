Anziana morta nell’incendio a Sarnico forse una sigaretta la causa del rogo

Sarnico. Potrebbe essere un mozzicone di sigaretta l’origine dell’incendio che, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, ha provocato la morte della 75enne Floria Paissoni  nella sua abitazione in via Campomatto. Sarà l’autopsia disposta dal pubblico ministero Laura Cocucci a chiarire con esattezza le cause del decesso, con ogni probabilità avvenuto per asfissia. L’abitazione della donna, una casa singola su un solo piano, è stata posta sotto sequestro su ordine della Procura. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sarnico e al Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, che torneranno sul posto per un sopralluogo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

