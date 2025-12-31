Napoli smantellata centrale operativa delle truffe Carabinieri eseguono misura per 8 persone

Il 31 dicembre, i Carabinieri di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone coinvolte in un’organizzazione dedita a truffe. L’intervento ha interessato diverse località tra Napoli e provincia, portando allo smantellamento di una centrale operativa criminale. Questa operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro le attività illecite di natura fraudolenta nella regione.

Smantellata centrale delle truffe. Oggi, 31 dicembre, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto, a Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, all'arresto di 8 persone -di cui 3 donne- gravemente indiziate dei

Maxi operazione tra Napoli e Boscotrecase, smantellata centrale operativa delle truffe agli anziani: otto arresti - Maxi operazione tra Napoli a Boscotrecase, smantellata centrale operativa delle truffe. lostrillone.tv

Napoli e provincia: smantellata centrale operativa delle truffe - Le attività d'indagine, effettuate attraverso l'analisi di immagini dei sistemi di videosorveglianza ... msn.com

