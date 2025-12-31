Smantellata centrale operativa delle truffe | Carabinieri eseguono misura per 8 persone

I Carabinieri di Ercolano hanno smantellato una centrale operativa dedicata alle truffe, arrestando otto persone tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Le misure cautelari, emesse dal GIP di Torre Annunziata, sono state eseguite su richiesta della Procura della Repubblica e riguardano reati di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro le attività criminali di natura

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto, in Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, all'arresto di 8 persone -di cui 3 donne- gravemente indiziate dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia. Due uomini -per i quali, unitamente ad un terzo indagato, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere- risultano indagati in stato di libertà anche per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa, frode informatica, riciclaggio ed autoriciclaggio.

