Incendio alla Torre dei Moro | condomini risarciti dall’azienda spagnola dei pannelli andati in fiamme ma il processo continua

Dopo l'incendio che nel 2021 ha devastato la Torre dei Moro a Milano, gli inquilini e i condomini sono stati risarciti tramite un accordo transattivo con l’azienda spagnola produttrice dei pannelli coinvolti. Nonostante il risarcimento, il procedimento legale prosegue, mantenendo aperti i contorni della responsabilità e delle cause dell’incidente.

Milano – Sono stati risarciti, con un accordo transattivo fuori dal processo, gli inquilini e i condomini della Torre dei Moro di Milano, grattacielo di 18 piani che prese fuoco, il 29 agosto del 2021, trasformandosi in una "torcia" ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti erano ancora fuori per le vacanze. Bandera Torre dei moro - Milano - Milano - Milano Grosso Incendio al grattacelo in via Antonini (Milano - 2021-08-29, Maurizio Maule) torre moro la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate Arrivano i riscarcimenti con un accordo extragiudiziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Torre dei Moro: condomini risarciti dall’azienda spagnola dei pannelli andati in fiamme ma il processo continua

