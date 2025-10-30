Protezione civile da 30 anni in prima linea nelle emergenze
La Protezione civile di Cesano Maderno ha celebrato il traguardo dei 30 anni dalla fondazione. Per l’occasione, domenica scorsa, è stata allestita una iniziativa molto partecipata in Sala Aurora, alla presenza del presidente Vincenzo Giordano che ha ricordato le origini della sezione, del sindaco Gianpiero Bocca e delle autorità cittadine, civili e militari. Nel cortile d’onore del Palazzo erano esposti i mezzi in uso ai volontari della Protezione civile per affrontare diversi tipi di emergenze, ai quali sono stati chiamati non solo sul territorio di Cesano Maderno e della Brianza. La sezione di Cesano Maderno della Protezione civile è nata dopo l’intervento di un gruppo di volontari che nel novembre del 1994 partirono per raggiungere le zone di Alessandria e dintorni per portare soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione e dall’esondazione del Tanaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
