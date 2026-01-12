Inaccettabile che l’Europa finanzi libri che incitano all’odio contro cristiani e ebrei | la protesta della Lega

La Lega ha espresso forte protesta contro la decisione dell'Europa di finanziare libri considerati offensivi nei confronti di cristiani ed ebrei, in seguito alla vicenda di P eches et Guerison. La questione solleva il tema della responsabilità delle istituzioni europee nel supportare contenuti che possono alimentare tensioni e discriminazioni. Un dibattito che invita a riflettere sull’importanza di un’attenzione maggiore nella scelta dei materiali sostenuti con fondi pubblici.

La Lega dice basta ai libri che incitano all’odio contro i cristiani e gli ebrei finanziati dall’Europa, dopo la vicenda di P eches et Guerison. “E’ inaccettabile che testi con passaggi che incitano alla violenza e alla discriminazione contro cristiani ed ebrei possano circolare liberamente e finire, persino, tra le opere acquistabili con incentivi pubblici, come avvenuto in Francia con il caso ‘ Pe’che’s et gue’rison’, poi rimosso dal Pass Culture”. Lo dichiara Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, annunciando un’interrogazione alla Commissione europea. Leggi anche Sottomissione editoriale: pubblicato in Francia un testo islamico che invita a uccidere ebrei e cristiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it

