Merz contro Trump | È inaccettabile che gli Usa vogliano salvare la democrazia in Europa
In Germania si è acceso un nuovo fronte di confronto politico-diplomatico dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, intervenuto a Magonza durante una conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il leader ha commentato il piano strategico di sicurezza degli Usa, proponendo una lettura articolata che ha immediatamente suscitato attenzione e analisi da parte degli osservatori europei. Leggi anche: Ucraina, così l’Europa ha convinto Trump: “Difenderemo Kiev” Secondo Merz, le proposte americane presentano elementi molto diversi tra loro. “ Alcune cose sono attuabili, alcune sono comprensibili, altre dal punto di vista europeo non sono accettabili ”, ha dichiarato, sintetizzando così la posizione del governo tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gaza, Merz: "Il piano Trump è la migliore opportunità per porre fine alla guerra"
Egitto, vertice Sharm el-Sheikh per firma su “piano di pace” Hamas-Israele: presenti anche Trump, Macron, Meloni, Merz, Starmer e Sanchez – DIRETTA
Germania, falso post di Trump contro Merz diventa virale sui social
Friedrich Merz, primo leader Ue a rispondere a Trump: "Inaccettabile che vogliano salvare l'Europa"
Il cambio di passo nelle relazioni internazionali di Trump, il rapporto con Putin e il sostegno all'Ucraina. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron mentre il Consiglio Ue adotta il programma per rafforzare la difesa.
Zelensky vede Starmer, Macron e Merz: «Gli Usa indispensabili». Le controproposte a Trump - Kirill Dmitriev, consigliere di Putin e negoziatore russo, pronuncia parole illuminanti: «È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi».
