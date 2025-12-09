Merz contro Trump | È inaccettabile che gli Usa vogliano salvare la democrazia in Europa

In Germania si è acceso un nuovo fronte di confronto politico-diplomatico dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, intervenuto a Magonza durante una conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il leader ha commentato il piano strategico di sicurezza degli Usa, proponendo una lettura articolata che ha immediatamente suscitato attenzione e analisi da parte degli osservatori europei. Leggi anche: Ucraina, così l’Europa ha convinto Trump: “Difenderemo Kiev” Secondo Merz, le proposte americane presentano elementi molto diversi tra loro. “ Alcune cose sono attuabili, alcune sono comprensibili, altre dal punto di vista europeo non sono accettabili ”, ha dichiarato, sintetizzando così la posizione del governo tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

