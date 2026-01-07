Sottomissione editoriale | pubblicato in Francia un testo islamico che invita a uccidere ebrei e cristiani

In Francia, è scoppiata una polemica dopo la pubblicazione e successivo ritiro di un libro islamico contenente inviti alla violenza contro cristiani, ebrei e omosessuali. Il testo ha suscitato preoccupazioni sul rischio di incitamento all'odio e sulla diffusione di messaggi estremisti, alimentando un dibattito sulla libertà di espressione e sulla sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia le sfide nel bilanciare i valori di pluralismo e tutela dei diritti fondamentali.

È bufera in Francia per la pubblicazione (e il successivo ritiro dal mercato) di un libro islamico che invita ad uccidere i “nemici”: i cristiani, gli ebrei, gli omosessuali. Un caso che è diventato politico con il Ministero della cultura sotto accusa. Il libro: “Peccati e guarigioni”. Il libro, “Peccati e guarigioni” è stato scritto da un Imam nel XIV secolo. Nel testo compaiono frasi inequivocabili: “ L’omosessualità è peggio dell’omicidio”, “Che Allah maledica ebrei e cristiani” e “Il Messia ucciderà ebrei e cristiani”. E ancora: “L’esecuzione del passivo (omosessuale) è meglio per lui che essere sodomizzato” e “Dobbiamo trovare l’edificio più alto della città, buttare l’omosessuale a testa in giù e poi lapidarlo”, scrive Il Giornale che ha ripreso la notizia esplosa Oltralpe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

