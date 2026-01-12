In piazza, un gruppo di persone manifesta a sostegno del popolo iraniano, chiedendo libertà e diritti civili. Durante la protesta, alcune donne iraniane urlano

"Libertà, libertà.", urlano a un certo punto alcune donne iraniane, seguite da tutti gli altri partecipanti. Lo gridano in italiano e, poi, sempre più forte, anche in persiano. Anche a Rimini, come in altre piazze in Italia, si è levato ieri la voce a sostegno del popolo iraniano, da settimane in rivolta contro il regime degli Ayatollah. Proteste che la dittatura sta cercando di reprimere con il sangue: sarebbero già 466 le vittime civili negli scontri contro le forze di sicurezza, 10mila le persone arrestate. E ieri a Rimini un centinaio di persone hanno partecipato alla manifestazione di solidarietà al popolo iraniano in piazza Cavour, organizzata dal Partito liberaldemocratico insieme alla comunità iraniana che vive a Rimini e a tanti partiti e associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza per il popolo iraniano: "Ma Pd e M5s hanno detto ’no’"

