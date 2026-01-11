Tajani | sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano

Il Governo italiano esprime preoccupazione per gli sviluppi recenti in Iran, evidenziando il sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano. In un contesto di tensioni e proteste, l’Italia invita tutte le parti a rispettare i principi fondamentali dei diritti umani e a favorire un dialogo pacifico. La nostra posizione si inserisce nel rispetto della comunità internazionale e del diritto di ogni popolo a determinare il proprio futuro.

Milano, 11 gen. (askanews) – Il Governo italiano “esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva. Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. “L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

