Tajani | sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano
Il Governo italiano esprime preoccupazione per gli sviluppi recenti in Iran, evidenziando il sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano. In un contesto di tensioni e proteste, l’Italia invita tutte le parti a rispettare i principi fondamentali dei diritti umani e a favorire un dialogo pacifico. La nostra posizione si inserisce nel rispetto della comunità internazionale e del diritto di ogni popolo a determinare il proprio futuro.
Milano, 11 gen. (askanews) – Il Governo italiano “esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva. Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. “L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Tajani: l’Italia segue con preoccupazione la crisi in Iran, sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo
Leggi anche: Iran: Terzi-Scurria (Fdi), 'solidarietà al popolo iraniano e sostegno alternativa democratica'
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Serie A, oggi Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla; Palazzo Chigi | l’Italia sostiene l’aspirazione democratica del popolo venezuelano mai riconosciuto il regime di Maduro.
Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano - Il Governo italiano 'esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. notizie.tiscali.it
Iran, Tajani: "Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo" - ''Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. reggiotv.it
Tajani “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano” - "Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che da giorni sta accadendo in Iran. msn.com
Tajani: “Assistenza alla comunità italiana in Venezuela dopo l’arresto di Maduro”. Il ministro degli Esteri assicura sostegno ai 170mila connazionali residenti nel Paese sudamericano e segue da vicino il caso del cooperante Trentini - https://www.ilmetropolitan - facebook.com facebook
Ho voluto essere qui a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. Insieme alle autorità svizzere, a cui ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, stiamo facendo il pos x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.