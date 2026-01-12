In memoria di Nino Sarica decano del giornalismo e cultore della storia e delle tradizioni siciliane

In memoria di Nino Sarica, decano del giornalismo e appassionato studioso della storia e delle tradizioni siciliane. Stamane si è spento all’età di 88 anni il giornalista, scrittore e storico messinese, figura di riferimento per la cultura locale. La sua opera ha contribuito a preservare e valorizzare l’identità di Messina, promuovendo un’educazione al senso civico e alla conoscenza delle radici culturali della Sicilia.

È scomparso stamane all'età di 88 anni il giornalista, scrittore e storico messinese Nino Sarica. Se la storia di una città poggia sulla trave portante della cultura - intesa quest’ultima come irradiazione non solo di saperi ma anche e specie di educazione al senso civico, alla sana appartenenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Morto Raffaello Paloscia, decano del giornalismo sportivo Leggi anche: Guerra del Sale, tre giorni all'insegna della storia e delle tradizioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Nino Sarica, voce colta e memoria storica di Messina - I funerali si terranno domani alle 15,30 alla chiesa di S. msn.com Parole, memoria e radici nel cuore di Oppido. È stata presentata la nuova edizione del romanzo “ La Tana del Fajetto” di Nino Greco. Nella Sala degli Stemmi, anche l’editore Remo Barbaro e Gianni Buda, che ne ha curato la prefezione. Barbaro R. Clicca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.