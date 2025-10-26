Morto Raffaello Paloscia decano del giornalismo sportivo

Addio al Il giornalista Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi, storica firma della "Nazione", morto a Firenze all'età di 97 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Associazione Stampa Toscana (Ast), con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, e il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondisci con queste news

Ast e Ussi Toscana in lutto: è morto Raffaello Paloscia, mito del giornalismo sportivo. Ha raccontato i due scudetti della Fiorentina, i Mondiali, le Olimpiadi #controradionews - facebook.com Vai su Facebook

Lo sport perde un grande narratore e cronista: è morto Raffaello Paloscia, storica firma della Nazione - E’ stato maestro e punto di riferimento per i colleghi di varie generazioni ... Come scrive lanazione.it

Lutto nel mondo del giornalismo fiorentino: è morto Raffaello Paloscia - Si è spento all'età di 97 anni Raffaello Paloscia decano del giornalismo fiorentino, grande tifoso di Fiorentina che ha commentato a lungo sui giornali e sulle tv private, con ... Scrive firenzeviola.it

E' morto Raffaello Paloscia, mito del giornalismo sportivo - Nato a Urbino il 27 settembre 1928, dopo l’esordio al Corriere dello Sport, nell’agosto del 1950, venne chiamato da Gior ... Si legge su nove.firenze.it