Imprese Univendita-Confcommercio | Inizia un anno importante per un comparto che vale 3 miliardi

Il settore della vendita diretta a domicilio si prepara a un anno di opportunità e sfide, con un valore di mercato di circa 3 miliardi di euro. In un contesto caratterizzato dai rapidi sviluppi tecnologici, come le nuove modalità di comunicazione e l’intelligenza artificiale, resta fondamentale mantenere un rapporto diretto e di fiducia tra venditore e cliente, elemento chiave per il futuro del comparto.

Un anno importante è appena iniziato per il comparto della vendita diretta a domicilio. Un anno di opportunità all'insegna della necessità di coniugare il rapido avanzamento tecnologico – dalle innovazioni sulla comunicazione all'Intelligenza artificiale – con il pilastro irrinunciabile del rapporto diretto e fiduciario tra venditore e cliente. Settore da circa 3 miliardi di euro. In un settore che fattura circa 3 miliardi di euro l'anno e occupa oltre 500mila persone, la figura dell'incaricato alla vendita rimane il fondamento di un modello di business che oggi beneficia anche dell'utilizzo dei social media, delle piattaforme Ict e dei sistemi di messaggistica.

Buon Natale da Univendita a tutte le imprese associate, agli incaricati alla vendita e ai clienti che ci scelgono ogni giorno. Grazie per la fiducia, l’impegno e il lavoro svolto in questo anno. Auguri per un 2026 sereno e ricco di nuove opportunità profession - facebook.com facebook

