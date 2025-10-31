Sicilia via libera alla legge di stabilità ' 26-' 28 vale 1,2 miliardi Schifani | Lavoro e imprese al centro della manovra
Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 milioni, per potenziare gli investimenti privati in edilizia. Sono queste alcune delle misure che caratterizzano la legge di stabilità per il triennio 2026-2028 approvata oggi pomeriggio dalla giunta regionale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
