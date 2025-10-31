Sicilia via libera alla legge di stabilità ' 26-' 28 vale 1,2 miliardi Schifani | Lavoro e imprese al centro della manovra

Feedpress.me | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 milioni, per potenziare gli investimenti privati in edilizia. Sono queste alcune delle misure che caratterizzano la legge di stabilità per il triennio 2026-2028 approvata oggi pomeriggio dalla giunta regionale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia via libera alla legge di stabilit224 26 28 vale 12 miliardi schifani lavoro e imprese al centro della manovra

© Feedpress.me - Sicilia, via libera alla legge di stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi. Schifani: "Lavoro e imprese al centro della manovra"

News recenti che potrebbero piacerti

sicilia via libera leggeSicilia, via libera alla legge di stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi. Schifani: "Lavoro e imprese al centro della manovra" - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende ... Da gazzettadelsud.it

sicilia via libera leggeSicilia, via libera a legge stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e inc ... msn.com scrive

Regione, via libera alla legge di stabilità da 1,2 miliardi: ecco cosa prevede - Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende super Zes e incentivi, del valore di 15 mi ... Scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Via Libera Legge