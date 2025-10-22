La difesa europea vale 70 miliardi via libera alle piccole e medie imprese | ecco il meccanismo di vendita militare

Notizie.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca solo l’ultimo passaggio al Programma europeo per la difesa, che arriverà in Parlamento nelle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli e cosa contiene. Accelerare l’integrazione dell’industria della difesa dell’Unione europea, sì all’approccio “ Acquista europeo”, rafforzato il sostegno all’Ucraina. Sono questi i punti cardine del Programma europeo per la difesa approvato nelle scorse ore. – Notizie.com Il Piano ha ottenuto anche il via libera delle due Commissioni per la Sicurezza e la Difesa (Sede) e per l’Industria, la Ricerca e l’Energia (Itre). 🔗 Leggi su Notizie.com

la difesa europea vale 70 miliardi via libera alle piccole e medie imprese ecco il meccanismo di vendita militare

© Notizie.com - La difesa europea vale 70 miliardi, via libera alle piccole e medie imprese: ecco il meccanismo di vendita militare

