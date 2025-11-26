Arabia Saudita accordo Acea-Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione

Acea, primo operatore idrico italiano e secondo in Europa con 10 milioni di italiani serviti e 10 milioni all’estero, ha firmato un accordo con Mowah, azienda saudita di infrastrutture idriche ed energetiche per partecipare alla gara sulle attività di revamping e gestione operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue in Arabia Saudita. L’intesa è stata firmata da Pierfrancesco Latini, chief Risk management, Sustainability & International officer di Acea, e Faisal Al Rayes, amministratore delegato di Mowah, con il fine di partecipare congiuntamente a progetti a lungo termine parte del bando della National water company, la società statale saudita che gestisce i servizi idrici e di trattamento delle acque reflue nel Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Arabia Saudita, accordo Acea-Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione

