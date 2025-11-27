Consulenti del lavoro | diritto alle ferie? ecco come funziona
(Adnkronos) – Il diritto alle ferie? E' un principio di rilievo costituzionale del nostro ordinamento che ne stabilisce all'art. 36, comma 3, il diritto e l'irrinunciabilità. La finalità delle ferie rappresenta il concretizzarsi del diritto dei lavoratori al ristoro delle energie psico–fisiche, per tale motivo il relativo godimento costituisce la declinazione di un'efficace tutela della .
