Lavoro Mattarella | Squilibri nelle retribuzioni

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione salariale “non può essere elusa”. È il richiamo del Presidente della Repubblica, Mattarella, durante la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

