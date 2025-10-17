Lavoro Mattarella | Squilibri nelle retribuzioni
La questione salariale “non può essere elusa”. È il richiamo del Presidente della Repubblica, Mattarella, durante la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella ha richiamato con forza gli squilibri inaccettabili tra gli stipendi del top management e quelli del resto della forza lavoro. Adriano Olivetti sosteneva che «nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di dieci volte l’ammontare d - facebook.com Vai su Facebook
