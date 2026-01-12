Il sindacato | Operatori del 118 al lavoro in condizioni indegne
Il sindacato UGL Salute FVG denuncia le condizioni di lavoro insoddisfacenti degli operatori del 118 presso il vecchio ospedale. Giuseppe Perricone, segretario regionale, evidenzia come la situazione sia ormai diventata insostenibile, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure ai professionisti che assistono la comunità.
Giuseppe Perricone, segretario regionale della UGL Salute FVG, interviene con fermezza sulla situazione ormai insostenibile in cui sono costretti a operare i lavoratori del 118 ancora collocati nel vecchio ospedale. “Da mesi – afferma Perricone – denunciamo condizioni indegne per professionisti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
