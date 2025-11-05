Violenza al pronto soccorso | paziente aggredisce cinque operatori del 118 Uno di loro ricoverato con le costole rotte E’ successo al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia
Momenti di forte tensione al Nuovo Ospedale dei Castelli, ad Ariccia, nella mattinata di martedì 4 novembre. Un uomo di 43 anni, accompagnato in pronto soccorso dal personale del 118, è andato in escandescenze e ha colpito gli operatori che lo avevano assistito. Il bilancio è pesante: cinque feriti, uno dei quali con frattura delle costole. L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine e denunciato per lesioni. La dinamica: dal trasporto in ospedale all'esplosione di violenza. Secondo quanto ricostruito dall' Ares 118, l'uomo era stato trasferito al pronto soccorso dalla postazione di Ardea con ambulanza e automedica.
