Violenza al pronto soccorso | paziente aggredisce cinque operatori del 118 Uno di loro ricoverato con le costole rotte E’ successo al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione al Nuovo Ospedale dei Castelli, ad Ariccia, nella mattinata di martedì 4 novembre. Un uomo di 43 anni, accompagnato in pronto soccorso dal personale del 118, è andato in escandescenze e ha colpito gli operatori che lo avevano assistito. Il bilancio è pesante: cinque feriti, uno dei quali con frattura delle costole. L’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine e denunciato per lesioni. La dinamica: dal trasporto in ospedale all’esplosione di violenza. Secondo quanto ricostruito dall’ Ares 118, l’uomo era stato trasferito al pronto soccorso dalla postazione di Ardea con ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

