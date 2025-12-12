Infiltrazioni d’acqua e perfino pulci Padiglione E del Policlinico nel caos | oltre cento studenti denunciano condizioni indegne

Oltre cento studenti del Padiglione E del Policlinico segnalano gravi problemi strutturali e condizioni igieniche precarie. Tra infiltrazioni d’acqua, pulci nonostante disinfestazioni, sedute danneggiate e spazi studio insufficienti, la situazione ha generato un forte malcontento, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire ambienti adeguati alla formazione e alla salute degli studenti.

Condizioni strutturali critiche, servizi igienici al limite della praticabilità, infiltrazioni d’acqua, pulci nonostante una recente disinfestazione, sedute danneggiate e assenza di spazi studio. È il quadro che emerge dalla lettera inviata dall’Udu Messina al direttore del Dipartimento di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Infiltrazioni d’acqua e perfino pulci", Padiglione E del Policlinico nel caos: oltre cento studenti denunciano condizioni “indegne”

