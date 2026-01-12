Il regista Sergio Martino | Tarantino si inginocchiò I miei lanci lunghi a Rivera

Al Caffè dell’Auditorium, alle dieci di mattina, si presenta un signore di 87 anni, elegante e in ottima forma. Sergio Martino, regista italiano, con discrezione e compostezza, condivide ricordi e aneddoti sul calcio e sulla sua carriera. Un dialogo sincero e pacato, lontano da clamori e sensazionalismi, che rivela aspetti autentici di una vita dedicata sia al cinema sia alla passione sportiva.

L'appuntamento, al caffè dell'Auditorium, è alle dieci di mattina. Puntualissimo, lui arriva. È un signore di 87 anni portati magnificamente, alto, elegante. Ha il passo svelto di chi ha attraversato il cinema senza mai fermarsi. Regista "di genere", nel senso più pieno – e più nobile – del termine. Ha diretto gialli, thriller, poliziotteschi, film di fantascienza, commedie dalle venature erotiche. Quentin Tarantino lo ama. Si è inginocchiato davanti a lui. In molte occasioni, ha dichiarato che il cinema di Sergio Martino – e di Enzo G. Castellari, di Ruggero Diodato, di tanti maestri dell'artigianato cinematografico italiano degli anni '70 – lo ha ispirato più di De Sica e di Fellini.

