Prima il possesso palla ora la mania dei lanci lunghi | gli allenatori non hanno coraggio e copiano le tendenze Telegraph
Il tanto osannato calcio inglese, la Premier League, “sta diventato l’Nfl”, ovvero il football americano. Lo scrive Jason Burt sul Telegraph commentando l’ultima moda del gioco oltremanica: le rimesse laterali lunghe. Sono così un’ossessione che ora l’Ifab sta considerando la possibilità di introdurre un tempo limite per effettuarle. “C’è stata – scrive Burt – una preoccupante celebrazione di un calcio più diretto in questa stagione – come se fosse una cosa positiva – e una gioiosa dichiarazione che è così che si dovrebbe giocare. E anche che questo è più emozionante. Ci si aspetta che lodiamo i giocatori con lanci lunghi e che sveniamo per quelli che bloccano gli avversari sui calci d’angolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Un filmato in possesso della trasmissione mostra Agostino Ghiglia in via della Scrofa insieme ad Arianna Meloni poco prima che il programma ricevesse una sanzione da 150 mila euro. L'opposizione: «Inaudito e inquietante, si faccia chiarezza». Cos'è succes - facebook.com Vai su Facebook
Prima il possesso palla, ora la mania dei lanci lunghi: gli allenatori non hanno coraggio e copiano le tendenze (Telegraph) - "Ormai la Premier sembra l'Nfl per quanto sono dominanti i calci piazzati. Come scrive ilnapolista.it